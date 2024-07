Via Bastia auto beccata ai 160 km orari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) A 162 kmsulla. E’ solo un esempio delle velocità che sono state rilevate dall’impianto fisso di rilevazione delle velocità installato dal Comune sulla strada in cui vige il limite di velocità di 90Km/h. Il picco massimo registrato invece dall’altrovelox di proprietà comunale in funzione sulla via Sant’Andrea è di 118k/h a fronte di un limite fissato a 70km/h. I dati sono stati raccolti nel periodo che va da gennaio 2024 ad oggi. "In questi mesi – spiega l’assessora alla polizia locale, Veronica Valmori – sono state accertate, in totale, 2418 sanzioni per superamento del limite di velocità, tra cui 1978 sulla via Sant’Andrea e 431 sulla via. Sulla Via Sant’Andrea le velocità più alte rilevate sono state fra i 116 ed i 118 Km/h, mentre sulla Viasi sono registrate velocità tra i 137 ed i 162 km/h".