Ue Schlein Ascolteremo von der Leyen e decideremo

(Di martedì 16 luglio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Noi facciamo parte del gruppo socialdemocratico con cui abbiamo discusso le priorità: la questione che gli investimenti europei proseguano, un’Europa sempre più sociale, il salario minimo Accanto a questo ci sono altre questioni come la politica estera in sicurezza comune. Insisteremo anche sul tema della solidarietà europea, unico modo di affrontare l’accoglienza. Valuteremo insieme l’esito di queste discussioni eciò che von derverrà a dire in Aula”. Così la segretaria del Pd, Elly, in vista delle dichiarazioni che von der Leyn farà giovedì a Strasburgo. (ITALPRESS).– Foto: Agenzia Fotogramma – L'articolo Ue,von der” proviene da Ildenaro.it.