Trump incassa la nomination ovazione alla convention

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 luglio 2024 –per Donaldrepubblicana, dove arriva sul palco alzando il pugno e con l'orecchio visibilmente fasciato dopo l'attentato dei giorni scorsi. Approvata la. James David Vance, 39 anni, da un anno senatore dell'Ohio, sarà il suo vice in caso di vittoria. "I democratici vogliono imbrogliare alle elezioni e lo faranno" ha dettoin un video messaggio trasmesso, incoraggiando i suoi sostenitori "a votare come vogliono, anche per posta". Elon Musk donerà 45 milioni di dollari al mese all'America Pac, il super comitato che punta a convincere gli elettori a votare in anticipo, soprattutto negli Stati in bilico, nel tentativo di contrastare la campagna di Joe Biden che ha investito milioni negli 'Swing States'.