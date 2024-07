Traffico Roma del 16-07-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 16 luglio 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto lungo il tratto Urbano della A24L’Aquila per un incidente abbiamo cose da via Fiorentini verso la tangenziale est perfile da Tor Cervara in direzione del su via Pontina forti disagi alverso Pomezia con code a tratti da Spinaceto a Pomezia al momento per un veicolo in panne in prossimità di Castel di Decima con chiusura della corsia di marcia ripercussioni di coda su via di Pratica la polizia locale Ci comunica che sono in Corso chiusura alnell’area del Foro Italico per favorire gli ingressi all’Olimpico per la quarta ed ultima datana dei Coldplay inevitabili le ripercussioni al della Vittoria al Flaminio con rallentamenti e codeintenso sul Raccordo Anulare in carreggiata interna file tra le uscite casse Salaria Poi tra Nomentana e Tiburtina e fine tra Casilina Appia in esterna abbiamo rallentamenti ...