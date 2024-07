Sport in tv oggi martedì 16 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 16 luglio 2024) Sarà una giornata ricca di, e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in16: inil tennis con sei tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour de France, il lacrosse femminile con gli Europei, e molto altro. Derby italiano nella seconda giornata dell’ATP 500 di Amburgo: in Germania, sulla terra battuta outdoor, si completerà il primo turno dell’Hamburg Open 2024 di tennis, e si fronteggeranno gli azzurri Luciano Darderi, numero 7 del seeding, e Lorenzo Sonego. Il match sarà il primo ina partire dalle ore 11.00. Arriverà l’esordio di Matteo Berrettini nello Swiss Open 2024 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Gstaad, in Svizzera: il numero 6 del seeding affronterà l’argentino Pedro Cachin. Il match sarà il secondo ina partire dalle ore 10.30.