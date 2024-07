Southgate si dimette da ct dell’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di martedì 16 luglio 2024) Finisce dopo 8 anni e 102 panchine l’avventura di Garethda ct della Nazionale inglese. La decisione, giunta quarantottore dopo la finale del campionato europeo perso contro la Spagna, la seconda consecutiva, è probabilmente dovuta alle troppe critiche che ambiente, stampa e tifosi hanno sempre rivolto al selezionatore, reo di proporre un gioco non all’altezza del valore della rosa. Sotto di lui l’Inghilterra ha raggiunto i migliori risultati dopo quelli di Sir Alf Rasmey, con na semifinale e un quarto in due Mondiali, oltre alle due finali continentali citate. Favoriti per la sua successione Potter o Howe.