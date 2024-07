Raid dei ladri in casa sparisce la cassaforte

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 16 luglio 2024) Tornano dalle vacanze e trovano lamessa a soqquadro e depredata dai. È successo in viale Vittorio Veneto a Tolentino. I proprietari hanno fatto l’amara scoperta: nel fine settimana, di rientro dalle meritate ferie, si sono accorti che la– con all’interno alcuni monili d’oro – era sparita. Ancora da quantificare il bottino, che è nell’ordine di qualche decina di migliaia di euro. Oltre al danno economico, c’è la tristezza per avere perso degli oggetti che hanno anche un valore affettivo, tra ricordi e regali. Il furto potrebbe essere stato messo in atto nell’arco di una decina di giorni, avendo i malviventi approfittato del fatto che i padroni di(una coppia) fossero fuori. I carabinieri della stazione locale hanno effettuato il sopralluogo per fare partire subito le indagini.