Nuovo Poster di Hell Hole | Creature Sovversive Pronte a Sconvolgere Shudder

È stato svelato un trailer per un film horror della famiglia Adams, in uscita il prossimo mese. La trama segue una squadra di fracking americana che lavora nelle profondità della natura selvaggia serba. Quando ottengono il permesso di trivellare, scoprono un mostro parassita dormiente sepolto nella roccia ghiacciata. Risvegliatosi, la creatura inizia a cercare l'ospite perfetto, scatenando il terrore nella struttura mineraria. Il trailer mette in mostra un mostro infernale dalle sembianze umanoidi, evocando atmosfere da incubo che richiamano "The Thing" e "Slither". Il film è scritto e diretto da John Adams e Toby Poser, con Lulu Adams accreditata come co-sceneggiatrice. Il cast include Max Portman, Anders Hove, Olivera Perunicic, Aleksandar Trmcic, Petar Arsic e Bruno Veljanovski.