Napoli Linea 6 inaugurata tra le proteste

(Di martedì 16 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiTrentaquattro anni per vedere la luce, e ad accogliere la6 c’è lo striscione “Scusate il ritardo”. Cita il film di Troisi, è di Legambiente, e aapre ledi piazza Municipio. All’inaugurazione dell’opera c’è la sfilata di autorità, ma non mancano i manifestanti. “Sono passati 30 anni, è costata quasi un miliardo – accusa Giovanni Natale, presidente di Cittadinanza Attiva in difesa di– vogliamo sapere chi sono i responsabili di questi ritardi”. Una delegazione dell’associazione espone cartelli, il clima non è di benvenuto. “Si sono succeduti vari sindaci – ricorda Natale -, c’è una continuità di responsabilità verso i cittadini”. E inoltre è “un’opera invasiva per il territorio, la Villa Comunale è stata devastata, è crollato un palazzo”.