Metsola rieletta presidente del Parlamento europeo con una maggioranza extra-large

(Di martedì 16 luglio 2024) Strasburgo. Robertaè stata elettadelper un secondo mandato, ottenendo 562 voti contro 61 della sua rivale dell'estrema sinistra, Irene Montero. Il primo atto della nuova legislatura è andato come previsto. La maltese, candidata del Partito popolare, ha ricevuto un consenso senza precedenti nella plenaria di Strasburgo, grazie al sostegno dellaeuropeista – Socialisti&Democratici e liberali di Renew, oltre al Ppe –, del gruppo dei Verdi e perfino di alcune componenti dell'estrema destra. Il gruppo dei Conservatori e riformisti europei, di cui fa parte Fratelli d'Italia, ha votato in gran parte per. Quello dei “Patrioti per l'Europa” si è spaccato, con i deputati della Lega che hanno scelto di sostenere la maltese. Merito del suo bilancio comedelnegli ultimi due anni e mezzo.