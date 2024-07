Messi e Lamine Yamal il trionfo nel destino Stelle da record | possibile incrocio Mondiale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) L’immagine calcistica dell’estate, la foto d’antan di un giovane Lionelche pare quasi battezzare il neonato, è ormai destinata a rimanere nell’immaginario collettivo. E del resto quando, a distanza di poche ore, prima lo spagnolo vince il suo primo Europeo con la Roja, quindi l’argentino trionfa per l’ennesima volta con la sua Argentina alzando la Copa America (per una volta da comprimario e con una caviglia gonfia come una mela, ma poco conta), quella foto del passato racconta della contemporanea coabitazione dei due nell’Olimpo dell’estate di grazia 2024. Corrono vent’anni e spiccioli di differenza tra i due, ma oggi i chilometri di lontananza sono parecchi e la possibilità di unufficiale tranon c’è.