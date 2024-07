Influenza aviaria quattro casi umani da polli di allevamento in Usa I primi segnalati dal 2022

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 16 luglio 2024) Il “salto” ovvero il contagio dida parte di animali gli scienziati – che da mesi lanciano allerte sul rischio di una nuova pandemia – era atteso.di infezione da virus dell’ad alta patogenicità (Hpai) A(H5) sono stati confermati dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) statunitensi in Colorado, in lavoratori coinvolti nello spopolamento deidi un impianto in cui si era verificata un’epidemia di virus H5N1, il patogeno che circola tra gli uccelli selvatici e che ha contagiato i bovini da latte in diversi stati Usa a partire dalla scorsa primavera. Un doppio salto di specie dagli uccelli selvatici alle mucche e dalle mucche all’uomo che adesso vede nuovamente icome veicolo di trasmissione.