Il presidente della Federcalcio colombiana e il figlio arrestati dopo la finale di Copa America

(Di martedì 16 luglio 2024) Miami,16 luglio 2024 – Come mai Ramon Jesurun non era presente alla cerimonia di premiazione? Il motivosua assenza sarebbe legato ad alcuni disordini che si sono verificati all’Hard Rock Stadium di Miami, nei quali è rimasto coinvolto proprio il. Jesurun, infatti, è stato arrestato insieme alJamil per aver aggredito un agente/dipendente che gli ha negato l’accesso allo stadio durante la premiazione. Il fatto sarebbe avvenuto primafine del match, quando a Jeserun e ad altri membrifamiglia è stato negato l’utilizzo dell’ascensore per raggiungere il campo, dove si sarebbe svolta cerimonia di premiazione.