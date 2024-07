FranciaMacron accetta dimissioni Attal

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 16 luglio 2024) 18.50 Il presidente francese Emmanuel Macron hato ledel governo guidato da Gabriel, il quale "gestirà gli affari correnti fino alla nomina del nuovo esecutivo". Lo ha annunciato l'Eliseo in un comunicato. Le forze repubblicane devono "riunirsi" per dare vita formare un nuovo esecutivo, "affinché que sto periodo finisca il più rapidamente possibile. Sta alle forze repubblicane lavorare insieme per costruire un punto di incontro intorno a progetti e azioni al servizio di donne e uomini francesi",afferma l'Esiseo.