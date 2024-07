Corriere dello Sport – Szczesny ipotesi Monza? La risposta di Galliani sorprende tutti

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 16 luglio 2024) 2024-07-16 20:28:20 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: Ildi Adriano, che si prepara a ripartire dalle idee di Alessandro Nesta, pensa a rinforzare la batteria dei portieri, dopo la cessione di Michele Di Gregorio alla Juventus. Proprio in casa bianconera, è in cerca di una nuova sistemazione Wojciech, attenzionato anche dall’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo nelle scorse settimane., senza escludere possibili sorprese, non si è sbilanciato su un clamoroso trasferimento in Brianza dell’estremo difensore polacco.: “? Tra suggestione e sogno” “? A metà tra la suggestione e il sogno“, ha detto con un sorriso Adriano, in occasione dell’evento che ha rinnovato la partnership trae Motorola.