Chi è Alessandra Amoroso | età altezza fidanzato gli ex e la vita privata

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 16 luglio 2024) Reduce da Sanremo 2024 , Amici è stato il suo trampolino di lancio. Ma, come in tutte le storie di un artista del mondo della musica che si rispettino,ci ha provato due volte prima di spiccare il volo. La prima esperienza è stata nel 2007: si trattò di un tentativo a vuoto, non riuscì a entrare nel programma di Maria De Filippi. Allora promise a se stessa di farsi suora. La ragazza d’altronde ha sempre avuto una fede molto forte, ha cantato nel coro della sua parrocchia e ha anche servito Messa come chierichetta. >>>> Gianluca Ginoble, choc al concerto de “Il volo”: cosa è successo >>> Chi è Bigmama: l’età, l’, la fidanzata e il “Body positive” Evidentemente la musica era nel suo destino.