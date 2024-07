Calcio Serie D Vigor Senigallia l’attaccante è Federico Alonzi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di martedì 16 luglio 2024) Confermate le nostre indiscrezioni, arriva dal Trastevere dove ha segnato 21 gol negli ultimi due anni, con una doppietta proprio alla, 16 Luglio 2024 – Come già anticipato da giorni da Vallesina Tv è dunqueil nuovo attaccante della. Martedì 16 luglio la società ne ha ufficializzato l’acquisto, presentando così la punta: “dal Lazio alle Marche, da Frascati aportando in spalla esperienza e fiuto del gol. Lacomunica l’arrivo del. Arriva dal Trastevere dove ha giocato le ultime due stagioni. Classe 1996,è vicinissimo a raggiungere la tripla cifra tra assist e gol in quarta(68 centri, 24 passaggi vincenti). Oltre alla casacca del Trastevere, ha indossato in precedenza quelle di Vastese, Vis Artena, Pianese, Lupa Roma, Monterosi, Albalonga, Chievo e Santarcangelo.