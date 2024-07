Cabal-Inter senza contropartite tecniche? La distanza col Verona

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 16 luglio 2024)delè diventato in questi giorni il nome principale per la difesa dell’, anche se manca l’accordo con l’Hellas. Raimondi, in studio nell’edizione odierna di Sport Mediaset, dice cosa può succedere nella trattativa. IL NOME PRINCIPALE – Da circa una settimana è diventato Juanil primo per la difesa dell’. Con ilsi è parlato anche della possibilità di inserire delle, ma la sensazione è che alla fine si possa discutere solo cash. Si tratta di un profilo che riassume al meglio le caratteristiche indicate in precedenza da Piero Ausilio, che ha aperto all’arrivo di un difensore mancino che possa fare il braccetto. E che sia giovane e futuribile, motivo per cui il giocatore colombiano è ora favorito rispetto alle alternative Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez.