Bei | altri 2 miliardi per ricostruzione zone terremoto Centro Italia

(Di martedì 16 luglio 2024) Roma, 16 lug. (askanews) – La Banca Europea per gli Investimenti (BEI) rafforza ulteriormente il proprio impegno a sostegno degli interventi die messa in sicurezza nelle regioni centrali dell’colpite dai terremoti del 2016 e 2017, annunciando l’approvazione di un nuovo pacchetto di finanziamenti da 2di euro. Lo rende noto lo stesso istituto in un comunicato. L’accordo di progetto – che garantisce che questi fondi aggiuntivi arrivino ai beneficiari finali in linea con i criteri di sostenibilità e sicurezza richiesti dalla BEI – è stato firmato oggi a Roma dal Commissario straordinario del Governo per lapost-2016 Guido Castelli e dal Direttore generale delle Operazioni della BEI Jean -Christophe Laloux.