Bagnoli patto fra Meloni e De Luca per la rinascita dell’ex area Italsider

(Di martedì 16 luglio 2024) Il 15 luglio 2024, Giorgia, presidente del Consiglio, e Vincenzo De, governatore della Campania, si sono incontrati aper firmare un importante protocollo d’intesa per la riqualificazione della zona. Non è mancato un siparietto. “Sono il civile De, le rinnovo il mio benvenuto a Napoli”, è stato l’esordio del presidente della Regione Campania, con la presidente del Consiglio che si è limitata a ringraziare. Il Protocollo di Intesa La frase di Deè una risposta a quanto gli fu detto dalla presidente del Consiglio a Caivano. In occasione dell’inaugurazione del centro sportivo ‘Pino Daniele’, la premier citò l’insulto che lo stesso Dele aveva rivolto a febbraio in Transatlantico. Adesso la questione, almeno dal punto di vista mediatico, sembra appianata.