Atletica ultimo raduno per le staffette 4×100 prima di Parigi 2024 | al lavoro a Roma dal 22 al 26 luglio

(Di martedì 16 luglio 2024) L’delledelle Olimpiadi diè in programma aallo stadio Paolo Rosi, da lunedì a venerdì prossimi (22-26). Agli ordini del responsabile Filippo Di Mulo, ci saranno tutti gli staffettisti convocati per i Giochi tra cui i campioni olimpici in carica Patta, Jacobs, Desalu, Tortu, oltre ai campioni europei Simonelli, Melluzzo, Rigali e all’argento dei 100 Ali. Tra le donne, presente il bronzo europeo dei 100 Dosso. Per quanto riguarda le 4×400 ila Predazzo durerà fino al 25. CONVOCATI– Chituru Ali (Fiamme Gialle), Anna Bongiorni (Carabinieri), Fausto Desalu (Fiamme Gialle), Arianna De Masi (Atl. Meneghina), Zaynab Dosso (Fiamme Azzurre), Marcell Jacobs (Fiamme Oro), Gloria Hooper (Atl.