Allarme Covid al Tour de France Pogacar | Spero di essere risparmiato

(Di martedì 16 luglio 2024) C’è forte ansia e apprensione tra gli atleti che stanno disputando ilde. Sono già quattro, infatti, i ciclisti costretti al ritiro dalla corsa a causa della positività al. Preoccupazione aumentata dal fatto che, tra pochi giorni, proprio nella capitalese Parigi, si apriranno i Giochi Olimpici. E in molti tremano all’idea di dover rinunciare a questo fondamentale appuntamento a causa del virus.Leggi anche:, nuovo picco di casi: quali sono i sintomi della variante estiva Dunque, nelle squadre che partecipano aldesono tornate le mascherine come accadeva qualche anno fa. I casi diperò aumentano, e i corridori si sottopongono quotidianamente ai test cercando di limitare al massimo livello i contatti con chi non fa parte dello staff della propria squadra.