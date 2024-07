Temptation Island settembre 2024 c' è già la prima coppia? Retroscena

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 15 luglio 2024) L'edizione attualmente in corso diè giunta al giro di boa. La scorsa settimana è andata in onda la terza puntata, quindi ne mancano altre tre. Nel frattempo, però, mentre i telespettatori sono ancora catturati dalle storie delle coppie che hanno preso parte al reality show, stanno già trapelando delle indiscrezioni in merito alla prossima edizione. Come tutti sapranno, araddoppia. In tale periodo andrà in onda una nuova edizione straordinaria, sempre capitanata dall'insostituibile Filippo Bisciglia. Le riprese del reality show partiranno verso fine agosto, pertanto, in questo periodo si stanno ultimando i provini per la definizione delle coppie in gioco. Ebbene, proprio a tal riguardo, è emersa una segnalazione.