Superbike Razgatlioglu saluta Donington con una tripletta pesante per la classifica e ora Most…

(Di lunedì 15 luglio 2024) Siamo entrati nel vivo dell’estate del Mondiale di2024 e la sensazione, nettissima, è che Toprakvoglia indirizzare la corsa al titolo proprio in questi momenti. Il back-to-back trae Most sembra a fare al caso suo, e la(sontuosa) messa a segno nello scorso weekend ha rappresentato un segnale fortissimo. Un dominio assoluto quello realizzato dal pilota del team BMW nel Gran Premio di Gran Bretagna. Primo in ogni turno di prove libere (warm-up compreso), quindi ha messo a segno superpole etra le due manche e la Superpole Race. I rivali hanno provato a limitare i danni, specialmente Nicolò Bulega, ma lo hanno fatto a distacchi abissali. Era dai tempi del miglior Jonathan Rea in Kawasaki o dell’Alvaro Bautista più prestazione che non si vedeva uno strapotere simile nel campionato dedicato alle moto derivate di serie.