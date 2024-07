Stamani alle 11 escono i calendari alle 12 il raduno ufficiale La serie C riparte dal Comunale Trasferta in anticipo sul Saracino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) AREZZO Tutto pronto per una nuova stagione amaranto. Inizia a tutti gli effetti oggi il ritiro dell’Arezzo per preparare l’anno che verrà e che parte ufficialmente con l’esordio in Coppa Italia dell’11 agosto.ore 12 di questa mattina il, poi nel pomeriggio il primonamento al centro sportivo di Rigutino, mentre da domani le sedute saranno due al giorno, la mattina d11.30 e il pomeriggio d1719.30. La squadra resterà a Rigutino fino al prossimo 4 agosto. Tre settimane in cui mettere benzina nelle gambe e assimilare l’idea di calcio del nuovo tecnico Emanuele Troise, che ha voluto già la settimana scorsa radunare il gruppo per conoscerlo meglio, approfittando dei consueti appuntamenti con visite mediche e test atletici.