Rho in fuga dopo l’incidente | rintracciata e denunciata per omissione di soccorso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Rho (Milano), 15 luglio 2024 – Si è data allaun incidente stradale in via Ghisolfa a Rho ma è stata fermata dalla Polizia locale eperdi. È successo questa mattina intorno a mezzogiorno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale la donna era alla guida di una Kia Venga e stava percorrendo la via Ghisolfa quando per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con una Opel Meriva che si è ribaltata rimanendo con il tetto sull'asfalto e le ruote all’aria, l'uomo alla guida è stato trasportato sotto choc all'ospedale di Legnano in codice giallo; la conducente della Kia Venga che si stava immettendo su via Ghisolfa da una strada laterale, presa dal panico, ha deciso di fuggire dalla scena del