Produzione industriale in allarme | Nella meccanica un calo del 25% E a settembre-ottobre peggiorerà

(Di lunedì 15 luglio 2024) "Siamo alle porte di una tempesta perfetta, e cioè di una crisi come quella del 2008/2009", dice Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio regionale. Che aggiunge: "I segnali che arrivano da vari comparti non sono buoni perché tutti parlano di frenata, ma la punta dell’icerberg è il settore della moda, dove i cali di fatturati sono importanti. Ci sono aziende tarate per una certache si sono viste con ordinativi nelle di due terzi in meno. Di tutto questa situazione abbiamo reso edotti tutti i politici sia a livello nazionale che locale". La moda e il lusso e cioè un settore, chenostra provincia va a colpire la cosiddetta jeans valley che lavora anche per i grandoi brand della moda. Moda e lusso da sempre considerati settori a consumi costanti anche se variano i prezzi.