Muore sul Monte Bianco con la sua scalata Michele Raule raccoglieva fondi per i bambini malati

(Di lunedì 15 luglio 2024) Bologna, 15 luglio 2024 -è morto sul. L'ingegnere 50enne di San Lazzaro (Bologna) è scivolato su un nevaio, cadendo per circa 100 metri in un canalone e finendo in un crepaccio nel ghiacciaio del Miage. Con la sua impresa sul, annunciata via social nelle scorse settimane,stava raccogliendoper un'associazione, Ageop, che aiuta idi tumore. L'incidente è avvenuto ieri vicino al rifugio Gonella, di lì a poco l'ingegnere bolognese avrebbe potuto trovare riparo. Con lui c'erano anche il fratello e altre due persone, stavano rientrando dalla via normale italiana alla vetta. Il corpo è stato recuperato stamane dal Soccorso alpino valdostano e dal Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, che si occupa delle operazioni di polizia giudiziaria.