Morgan peggio di un cane sciolto ora se la prende addirittura con Maria De Filippi | continuano gli attacchi social

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 15 luglio 2024)non si dà pace: adesso nel suo mirino c’è ancheDe. Perché? Come sappiamo, nei giorni scorsi, l’artista è stato coinvolto in un grosso scandalo e nonostante tutto non accenna a rimanere in silenzio. Attualmenteè accusato di stalking nei confronti della sua ex fidanzata Angelica Schiatti; la cantante avrebbe denunciato più e più volte l’ex frontman dei BluVertigo, fornendo prove a sostegno della sua tesi. Fra i messaggi minatori inviati dall’ex giudice di X-Factor nei confronti della donna, inoltre, anche l’intimidazione circa contenuti privati che avrebbe diffuso in rete.nel suo delirio non ha coinvolto solamente la sua ex fidanzata Angelica, ma anche Calcutta – attuale compagno di lei – e ancora Milly Carlucci e Willy Peyote.