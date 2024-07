Milano due aggressioni in meno di un’ora | il molestatore seriale bloccato dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024), 15 luglio 2024 – Il primo raid all'esterno del centro commerciale. Il secondo poco dopo in un parchetto. Due donne spintonate e palpeggiate indi un'ora. Nella tarda serata di domenica 14 luglio, i carabinieri della stazione Musocco hanno arrestato per violenza sessuale e tentata rapina un quarantatreenne pakistano, accusato di dueavvenute nei minuti immediatamente precedenti. Il primo episodio Attorno alle 21.30, l'uomo si è avvicinato a una trentaduenne russa all'uscita dal centro commerciale Portello di via Grosotto, a due passi da piazza Accursio: dopo aver tentato un approccio, respinto, ilha spintonato la donna e l'ha palpeggiata nelle parti intime. Le urla della vittima hanno richiamato l'attenzione di alcuni, e a quel punto il pakistano si è allontanato di corsa.