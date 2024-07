Mapello Nicole Berlusconi indagata per diffamazione e calunnia nei confronti del maneggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 15 luglio 2024) La procura di Bergamo ha chiesto il rinvio a giudizio per, nipote dell’ex premier e fondatore di Forza Italia. Il procedimento è quello relativo alle accuse di maltrattamento di animali che la donna, nell’aprile del 2023, ha rivolto al centro ippico di, risultate poi infondate. Nel luglio 2023, pochi mesi dopo la denuncia presentata dalla nipote dell’ex premier, il giudice per le indagini preliminari aveva archiviato il caso e giudicato le accuse prive di rilevanza penale. Il centro ippico bergamasco ha lamentato però di aver subìto un danno di immagine. Così quelle accuse rischiano ora di ritorcersi contro la stessa, figlia di Paolo, fratello dell’ex premier. L’udienza preliminare è fissata per il 28 gennaio 2025.