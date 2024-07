Lombardia terra d’olio di oliva | tutti i numeri del settore Primo posto per il consumo di extra vergine

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 15 luglio 2024) Milano – “Olivicoltura: sfide e prospettive per il futuro della filiera lombarda” è il titolo del convegno al quale ha partecipato l'assessore di Regioneall’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi . "La- ha dichiarato Beduschi - ha una superficie olivicola limitata e si caratterizza per una produzione di nicchia ma di qualità eccellente, sfruttando al meglio le condizioni climatiche favorevoli delle zone attorno ai laghi di Como, Iseo e soprattutto Garda. Qui si produce solocon le due Dop 'Garda' per le province di Brescia e Mantova e 'Laghi Lombardi' per le province di Como, Lecco, Bergamo e Brescia”. I terreni Lavanta una superficie totale di circa 2.225 ettari coltivati a olivo, con 49 frantoi attivi sul territorio regionale.