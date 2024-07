LIVE Italia-Cina 0-0 Mondiali softball 2024 in DIRETTA | inizia l’incontro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 15 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:33 Battuta di Yan e gran presa di Koutsoyanopulos. C’è il primo out del. Tocca a Yue Xie. 20:32 Alla battuta Yan Siyu. Uno strike ed un ball. 20:30 Pizzolini ha scelto di affidarsi alla lanciatrice manAlice Nicolini. L’azzurra è in pedana di lancio. PRIMO INNING 20:28 Ci siamo.! 20:26 Primo lancio che verrà effettuato da Mara Navarria, spadista della nazionalena appassionata di. 20:24 Tutti in piedi e mano sul petto per il canto deglini! 20:23 Ultimata la presentazione ufficiale delle due compagini, è il momento degli inni nazionali. Si parte con quello della Repubblica Popolare di. 20:22 Per quel che riguarda il gruppo A in cui figura l’, vittoria per 5-2 delle favoritissime statunitensi sul Canada.