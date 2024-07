L’analisi della trollata del calcio Twitter italiano che è diventata una fake news mondiale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 15 luglio 2024) Un caso clamoroso che, a qualche ora di distanza, ancora non si riesce a spiegare nella maniera più completa. I fatti, ormai noti a tutti, riguardano una vicenda tutta interna al mondo dell’ex(ora X), ma che potrebbe avere un risvolto pratico, viste le probabili azioni legali che ci saranno e che verranno messe in atto dal giornalista Marco Violi, vittima di una clamorosa. Qualche minuto dopo l’attentato a Donald Trump verificatosi a Butler, un noto account(famoso soprattutto per disquisizioni calcistiche, con focus prevalente sulla Roma) – ha diffuso un tweet in inglese: «BREAKING Per the Butler Police Department the Trump shooter has been arrested at the scene and has been identified as Mark Violets, an Antifa member.