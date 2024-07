La Spagna trionfa a Euro 2024 | quarto titolo continentale e record assoluto

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 15 luglio 2024) Lavince aglicontro L’Inghilterra. La vittoria del talento, dell’organizzazione di gioco e della tecnica Giocare bene premia la, dopo aver conquistato la Nations League un anno fa, fa il bis sul palcoscenico di. Succede all’Italia nell’albo d’oro e stabilisce un, quello di aver messo in bacheca per quattro volte il. Così il calcio non torna a casa: gli inventori del gioco, gli inglesi, sono di nuovo a mani vuote, come capita loro dal lontano 1966, una maledizione che non riescono a sfatare. Tre anni fa avevano perso in casa, a Wembley e ai rigori, contro gli azzurri, mentre all’ Olympiastadion di Berlino soccombono per un gol a 4? dalla fine di Oyarzabal, entrato poco prima al posto di Morata.