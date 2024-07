Juventus Llorente | Spero tornino in alto Vlahovic? Pronto per far bene

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 15 luglio 2024) L’ex calciatore della, Fernando, parla della stagione ormai alle porte e della rivoluzione bianconera dopo il divorzio da Massimiliano Allegri e l’inizio dell’era Thiago Motta: “Da juventino,che latorni inin classifica. Quando c’ero io abbiamo vinto due scudetti, ora è qualche anno che non si vince ed è un peccato”. “E’ una grandissima squadra, speriamo di vederla di nuovo inin classifica”, dicein occasione di un evento Prime Video a Villa Miani a Roma. L’ex giocatore spagnolo parla anche di: “Penso sia, ha tantissima qualità. Forse ha solo bisogno di migliorare a livello mentale, ma inizierà a fare gol e sicuramente prenderà più fiducia”. Infine a chi domanda cosa serve all’Italia per tornare in, dopo il flop agli Europei, vinti dalla Spagna,risponde: “Deve avere fiducia nei giovani.