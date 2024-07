Juan Cabal per la difesa dell’Inter Ufficiale Taremi

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di lunedì 15 luglio 2024) ll grave infortunio che terrà fuori l’esterno canadese Buchanan per almeno quattro mesi ha scombinato le strategie di mercato dei Campioni d’Italia, costretti ora ad investire su un sostituto. La scelta pare essere ricaduta sul giovane colombiano del Verona,, 22 anni, reduce da una buona stagione. Approda, invece, ufficialmente il bomber iraniano, Mehdi, proveniente a parametro zero dal Porto.-INTER, ORE CALDE Dopo i sondaggi delle scorse settimane, i nerazzurri hanno deciso di intensificare i contatti con l’entourage del giocatore per chiudere l’operazione. Si discute sulla possibilità di ottenere un prestito oppure obbligo di riscatto intorno agli otto milioni di euro. Un investimento ritenuto intelligente dalla dirigenza milanese, non soltanto per i costi contenuti, ma anche dal punto di vista tecnico visto le potenzialità di questo esterno colombiano che si è messo in luce con la maglia del Verona collezionando ben 22 presenze in 38 partite.