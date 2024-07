Il gelato Buontalenti sbarca al Louvre Badiani alla conquista di Parigi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) Firenze, 15 luglio 2024 – Non solo, ma entra addirittura al. E’ il famoso, eccellenza fiorentina che hato il mondo con i 28 punti vendita in 5 Paesi: Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Giappone. Il luogo stavolta è dei più suggestivi, il Carrousel du, centro commerciale del museo, fra il giardino delle Tuileries, a ridosso della Pyramide Inversée, a due passi dal Rue Saint Honoré e Place Vandome. "Siamo entusiasti dell’apertura del nuovo negozionel cuore di una delle città più belle del mondo - afferma il gelatiere Paolo Pomposi - Aprire poi dentro ilè un sogno che si realizza. Per questa speciale occasione ho creato il gusto ‘La Ville Lumière’, a base di cioccolato fondente con salsa di lampone".