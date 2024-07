Il dottor Feroci è coordinatore di Acoi Toscana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 15 luglio 2024) IlFrancesco, direttore della struttura operativa complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Pescia, è stato nominatoregionale della, per il triennio 2024-2027, dell’associazione chirurghi ospedalieri italiani (). Fanno parte dell’associazioneoltre 500 chirurghi toscani. Fino al 2022ha ricoperto nell’ospedale di Prato l’incarico come referente della Chirurgia Endocrina, e grazie a tale attività, il Santo Stefano è Centro di riferimento in chirurgia della tiroide. Parallelamente all’attività clinicaha implementato la propria produzione scientifica con numerose pubblicazioni su riviste internazionali. Per tale attività, unitamente al possesso di altri criteri, ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale a professore associato.