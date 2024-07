House of the Dragon 2 | gli easter eggs del quinto episodio

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 15 luglio 2024)of the2: tutti glideldella seconda stagione, Reggente. Su Sky e in streaming solo su NOW. Dopo la fine del quartodella seconda stagione diof thepossiamo dire che il prequel di Il Trono di Spade è finalmente decollato. Tutte le puntate precedenti hanno infatti portato a quello che è, di fatto, l'inizio conclamato della Danza dei Draghi. La serie ideata da Ryan Condal a partire dal romanzo di George R.R. Martin Fuoco e fiamme racconta la spaccatura, avvenuta circa 200 anni prima dell'arrivo di Daenerys, della Casata Targaryen, un tempo la più potente e temuta di tutta Westeros. I Targaryen sono infatti quelli con il "sangue di drago", in grado di .