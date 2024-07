Ho perso 130 milioni in 3 secondi a 12 anni ho visto mia madre a letto con un altro uomo | le confessioni di Pupo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024) In un’intervista al Corriere della Sera, Enzo Ghinazzi, in arte, racconta gli aneddoti e i segreti della sua vita. Dalla dipendenza dal sesso a quella del gioco d’azzardo, dal rifiuto del suo nome d’arte all’amicizia con GiMorandi. “Volevo cancellare il mio nome e nel 1992 ci sono riuscito, solo per la settimana di Sanremo. Il mio amico Morandi da un mese mi aveva fatto una testa così: “Devi finirla con questo cao di, basta con quella vocina”. Sul palco Pippo Baudo mi presentò: “Ecco a voi Enzo Ghinazzi”. Vidi gli sguardi perplessi dellene in prima fila. Sentii distintamente: “Ma chi diavolo è Enzo Ghinazzi?”. “Oh, ma quello è!”. E compresi di aver fatto la più grande cazzata della mia vita.” Comincia così il racconto diin un’intervista al Corriere, dove indaga anche il suo passato turbolento, prima di diventare famoso.