Giro Due Province nel segno di Vesco

(Di lunedì 15 luglio 2024) Leonardo, giovane che non ha ancora 19 anni essendo nato il 30 luglio 2005, ha vinto un’edizione record per la media (Km 45,255 nonostante il gran caldo) deldelle Due, la corsa nata nel 1911 e della quale si è disputata l’edizione numero 83. Al termine della classica nazionale sul traguardo di Marciana di Cascina,ha regolato i tre bravi e brillanti compagni di fuga, tentativo del quale il promotore è stato Crescioli, fiorentino di Lazzeretto, a 18 km dalla conclusione ai piedi della salita del Termine di Buti percorsa per 4 volte. Crescioli prima del Gran premio della montagna è stato ripreso da Guerra e poco dopo anche dai giovani Arrighetti e. Si è formato così il quartetto che è volato verso il traguardo mentre dietro gli inseguitori non erano in grado di annullare la fuga.