Fra trulli e masserie | il festival Ulìa Art Project porta l’arte contemporanea in Puglia

(Di lunedì 15 luglio 2024) Life&People.it Ulivi secolari e muretti a secco, oltre i quali il tempo sembra essersi fermato per chiunque tranne che per loro, regine della colonna sonora dell’estate: le cicale. Non vi sono dubbi, quest’immagine ci catapulta negli inconfondibili scenari pugliesi. Paesaggi bucolici impreziositi da ‘pennellate’ di un azzurro mare che non fa che attrarre turisti da ogni dove. Ma non sono solo le acque cristalline che bagnano il Tacco d’Italia a richiamare innumerevoli visitatori. Un’architettura rurale in cui fan da padroni casali,e pittoreschiche sembran far breccia sempre più nei cuori dei romantici avventurieri.