Europeo e Wimbledon la domenica perfetta della Spagna Alle Olimpiadi saranno come sempre comprimari oppure il 2024 sarà un annus mirabilis?

(Di lunedì 15 luglio 2024)14 luglioè stata una giornata memorabile per lo sport spagnolo. Nel giro di poche ore, Carlos Alcaraz ha conquistatoper il secondo anno consecutivo, dopodiché la nazionale di calcio ha vinto gli Europei per la quarta volta. Quest’ultimo trionfo è peraltro carico di significati di portata storica. Laè diventata in solitudine la nazione più vincente nell’ambitomanifestazione continentale, staccando la Germania dopo averla battuta nei quarti di finale proprio in un’edizione tenuta in terra tedesca. Una sorta di passaggio di consegne. Cosìè (forse) stato un passaggio di consegne quello tra Alcaraz e Novak Djokovic, sovrastato nella finale londinese. Vero che l’iberico aveva già piegato il serbo nel 2023, però sul filo di lana e non in maniera nettaaccaduto ieri.