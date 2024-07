Euro 2024 l’altra faccia della medaglia | la delusione di Kane e il rammarico di… William

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 15 luglio 2024) Grandein casa Inghilterra per la sconfitta in finale acontro la Spagna. Brutta prestazione dell’attaccante Harry: “è difficile esprimere a parole come ci sentiamo tutti in questo momento – le parole di-. È stata una partita dura, siamo stati bravi a rientrare in partita, ma abbiamo faticato a costruire. Poi subire un gol alla fine è davvero difficile da accettare”. “Abbiamo rimontato per tutto il torneo, lo abbiamo nelle corde – ha detto ancora il capitano dell’Inghilterra -. Non abbiamo fatto il passo successivo e vinto. Nel primo tempo abbiamo faticato. Non riuscivamo a mantenere il possesso. Il secondo tempo è stato migliore e abbiamo segnato. Siamo stati sorpresi da un cross e questa è stata la fine: un’altra occasione mancata, Non è facile arrivare a queste finali.