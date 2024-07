Enogastronomia | torna ‘Roots of Excellence’ in Alta Badia

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 15 luglio 2024) Per gli amanti dell’, nell’ultimo weekend di luglio,inil meglio del food&wine con “Roots of Excellence” “Roots of Excellence” ovvero l’appuntamento diventato ormai imperdibile, per gli appassionati del settore enogastronomico, è pronto a stupire nuovamente il pubblico a San Cassiano, in provincia di Bolzano. Dal 27 al 29 luglio prossimi infatti, l’diventerà lo scenario ideale per tre giorni all’insegna delle degustazioni, degli incontri e dei talk con alcuni tra i migliori artigiani del gusto. Questa edizione estiva in particolar modo, stando agli organizzatori promette un viaggio indimenticabile, attraverso l’autenticità e la sostenibilità nel mondo del food&wine. Roots of Experience -Ansa- Notizie.