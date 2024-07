Classifica dei sindaci | Gualtieri e Sala in caduta libera

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 15 luglio 2024) I duedel centrosinistra delle principali città italiane, Roma e Milano, rispettivamente, Robertoe Beppe, sono innei consensi. A dirlo, l’annuale rilevamento “Governance Poll”, realizzato da Noto per il Sole 24 Ore sugli 80delle principali città italiane.giù di 18 posizioni, ora è 19° Il primo dato a colpire è il tonfo, di ben 18 posizioni, del sindaco (teoricamente) del Pd, Beppe, passato in soli 365 giorni, dalla prima posizione del 2023 al 19° posto di oggi. Dal 65% dei consensi del 2023, quest’anno ha racimolato uno striminzito 57%, otto punti in meno. Unaverticale dovuta, principalmente, agli umori del suo elettorato, che non ha gradito molte delle recenti prese di posizione del primo cittadino.