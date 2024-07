Chi è la donna che la cameriera di Rhaenyra cerca ad Approdo del re in House of the Dragon 2×05?

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di lunedì 15 luglio 2024) Chi è lache ladiaddel re inof the? Attenzione SPOILER sull’episodio 5 diof the2 La seconda stagione diof thevedecontinuare a concedere a Mysaria fiducia, facendola avvicinare sempre di più alla sua cerchia. Addirittura, la Regina Nera invia la sua fidataaddel Re are unamisteriosa. Mysaria è stata introdotta nel cast della serie all’inizio della prima stagione come una prostituta che Daemon aveva preso in simpatia, dichiarando che l’avrebbe sposata e che lei avrebbe portato in grembo suo figlio. Da allora, laha usato la sua intelligenza per costruire una rete di spionaggio addel Re, era stata tanto brava da riuscire a ottenere una casa, protezione e addirittura dei servitori, ma la sua casa è stata bruciata dagli Hightower verso la fine della prima stagione.