Cercava funghi sui Sibillini stroncato da un malore in montagna

(Di lunedì 15 luglio 2024) Ascoli, 15 luglio 2024 – Quella che doveva essere una domenica di serenità a passeggio per le montagne deia cercareè stata fatale per un uomo di 66 anni di Ascoli, che è deceduto ieri mattina presto nei boschi di Abetito, una frazione di Montegallo. L’uomo, Costantino Di Fabio, si era recato nella zona insieme a un amico per cercare. Tuttavia, poco prima delle 6, ha accusato une si è accasciato a terra senza più dare segni di vita. Resosi conto della gravità di quanto stava accadendo, il suo amico ha immediatamente lanciato l’allarme, e i soccorsi sono intervenuti prontamente, con l’arrivo degli operatori sanitari della Potes del 118 di Ascoli. Nonostante i numerosi tentativi di rianimazione messi in atto dai soccorritori, per il 66enne ascolano non c’è stato nulla da fare: il suo cuore non ha ripreso a battere.