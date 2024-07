Cadimare cambia tutto La panchina a Cutugno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 15 luglio 2024)menti tecnici e societari aldopo la retrocessione dalla Promozione alla Prima categoria. I cadamoti passano infatti dalla guida tecnica di Stefano Buccellato a quella di Nicolò, alla prima esperienza come primo allenatore avendo fatto il vice ai precedenti mister bianconeri Massimo Baudone e Buccellato, dopo una lunga esperienza come giocatore in varie squadre dilettantistiche tra le quali ilsi dice soddisfatto della nuova esperienza ormai alle porte: "Sono orgoglioso e carico per l’inizio della nuova stagione. Incontrando la squadra ho percepito entusiasmo ed è proprio quello che voglio trasmettere ai ragazzi, non ci poniamo limiti poi sarà il campo il nostro giudice. Ringrazio la famiglia Ferrari-Orsini per l’opportunità e la fiducia che mi hanno dato.